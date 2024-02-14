Решение Украины перейти к обороне объяснили

Военный эксперт Глазунов объяснил переход Украины к обороне нехваткой ресурсов

Киев перешел к обороне из-за нехватки ресурсов для активных боевых действий, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. Так в разговоре с «Лентой.ру» он объяснил решение главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Мясных наступлений больше не будет. Сырский — это боевой генерал, который воюет уже десять лет. Да, у него были неудачи, да, у него кличка "Генерал-200", но он научился воевать. Поэтому он понимает, что [воевать] теми силами, которые сейчас есть на Украине — это гибельно для украинской армии в целом. Пока не проведена мобилизация, пока не сформированы новые бригады, новые подразделения, которые сейчас проходят обучение в Германии и в Великобритании, то ни о каком наступлении думать даже нельзя. Он поступает здраво, могу сказать, что это будет достойный противник, поэтому он переходит в активную оборону, это вполне здравый ход», — сказал он.

В интервью ZDF Александр Сырский заявил, ситуация в зоне боевых действий на Украине сейчас довольно сложная, в связи с чем украинская армия переходит к оборонительной операции. По его словам, ВСУ готовы оставить некоторые позиции ради сохранения жизни бойцов.

Военачальник отметил, что во время оборонительных действий ВСУ будут использовать укрепления, средства беспилотной авиации и радиоэлектронной борьбы для удержания линии фронта. Он добавил, что Киеву не хватает помощи западных союзников.

