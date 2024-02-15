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16:52, 15 февраля 2024Наука и техника

Россия испытает лазерную систему «Стретта» в апреле

ТАСС: госиспытания лазерной полигонной системы «Стретта» начнут в апреле

Фото: РИА Новости

Государственные испытания лазерной полигонной системы «Стретта» могут начать в апреле, сообщил источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе России.

«Госиспытания системы "Стретта" планируется начать с 1 апреля текущего года, они продлятся примерно три месяца», — сказал собеседник агентства.

В сообщении подчеркнули, что официального подтверждения этой информации нет.

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В апреле прошлого года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе писал, что госиспытания «Стретты» могут начать летом. Система позволяет создавать виртуальную реальность для имитации боевых условий.

В 2019 году стало известно, что Минобороны России подписало контракт, предполагающий проведение опытно-конструкторской работы (ОКР) «Стретта», которая обеспечит на специализированном полигоне одновременную подготовку двух бригад, использующих лазерные имитаторы стрельбы. Также в ходе работ создадут программное обеспечение для анализа действий военных. Тендер на ОКР «Стретта» оценивался в 756 миллионов рублей.

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      Даниил Иринин
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