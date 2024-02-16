Мать погибшей при атаке ВСУ на Белгород девочки выжила

Мать девочки, погибшей в результате атаки ВСУ на Белгород, осталась жива

Мать девочки, погибшей в результате обстрела Белгорода со стороны Украины, осталась жива, сообщили в пресс-службе местного медицинского колледжа. Об этом пишет РИА Новости.

Как отметили в учреждении, отец погибшего ребенка является студентом медколледжа. Он получает второе образование. «Двое детей. Это младшая девочка. Жена с ней гуляла. Жена жива», — указали в пресс-службе.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по российскому городу днем в четверг, 15 февраля. По последним данным, погибли семь человек. Еще 20 жителей города получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших четверо детей.

Минобороны России сообщило о 14 сбитых ракетах Vampire над городом. МИД России назвал обстрел Белгорода преступлением против мирных жителей.