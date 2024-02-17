Жена Панкратова-Черного приписала вражеским голосам сообщения о его состоянии

Монахова: сообщения об ухудшении состояния Панкратова-Черного — вражеские голоса

Юлия Монахова, жена народного артиста России Александра Панкратова-Черного, приписала вражеским голосам сообщения об ухудшении его состояния. Слова супруги актера передает РИА Новости в субботу, 17 февраля.

«Это вражеские голоса. Ничего подобного», — сказала Монахова. По ее словам, Панкратов-Черный готовится к гастролям и лечится на дому.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что у артиста на фоне перелома ребер обострились проблемы с легкими. Журналисты также утверждали, что у Панкратова-Черного диагностировали неполную вентиляцию легкого и атеросклероз аорты. Супруга Панкратова-Черного Юлия Монахова назвала это бредом, заявив, что ее муж чувствует себя неплохо.

Народного артиста экстренно госпитализировали после падения на улице в Москве.