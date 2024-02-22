Глава Минобороны Лекорню: Россия проявляет агрессию по отношению к армии Франции

Франция считает, что Россия ведет себя агрессивно по отношению к вооруженным силам республики и пытается запугать их. С таким обвинением выступил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

По его словам, действия России в 2024 году по отношению к европейским союзникам Франции и США не идут ни в какое сравнение с тем, что было в 2022 году и ранее. Речь идет о нескольких инцидентах. Так, например, рассказал Лекорню, около месяца назад «российский оператор угрожал французскому пилоту тем, что его самолет будет обстрелян», это французское воздушное судно вело патрулирование над нейтральными водами Черного моря.

Сейчас мы наблюдаем более агрессивное поведение, например, с нашими вооруженными силами. Были случаи попыток взять контроль со стороны русских Себастьен Лекорню глава министерства обороны Франции

Еще одним поводом для беспокойства стал инцидент, когда несколько месяцев назад российский военный корабль приблизился к французским территориальным водам в районе устья Сены, чтобы «некоторым образом устрашить Францию», поделился Лекорню. По его мнению, Москва таким образом «играет с порогами агрессивности».

Фото: Alexis Sciard / Globallookpress.com

Макрон пожаловался на «агрессивное» поведение России в отношении Европы

Ранее в феврале президент Франции Эммануэль Макрон назвал «агрессивным» поведение России в отношении Европы. Он пояснил, что в последние месяцы по всей Европе участились и усилились операции по дезинформации и манипулированию информацией. Как указал политик, «это изменение позиции четко показывает желании агрессии Москвы в отношении нас».

Французский лидер также призывал исключить победу России на Украине. «Позволить России победить — значит, подвергнуть себя риску того, что установленные правила международного порядка больше не будут соблюдаться», — высказался он.

МИД России заявил о глубоком кризисе в отношениях с Францией

В январе в Министерстве иностранных дел РФ отметили, что отношения Москвы и Парижа переживают глубокий кризис не по инициативе российской стороны.

В Париже занимают откровенно враждебную позицию по отношению к нашей стране, из уст ее официальных представителей регулярно звучат слова о важности нанесения России «стратегического поражения» МИД России

Польша все чаще поднимает самолеты «из-за активности российской авиации»

15 февраля Польша подняла в воздух самолеты под предлогом активности дальней авиации России. Оперативное командование Вооруженных сил республики заявило, что в последнее время наблюдается интенсивная деятельность российской дальней авиации, что и стало предлогом для вылетов польских боевых самолетов.

Польское командование также поднимало самолеты 7 февраля по той же причине. До этого Варшава прибегала к подобной практике 23 января. В качестве причины власти сослались на ракетные удары по Украине. Польское командование отмечало, что «остается готовым к обеспечению безопасности польского воздушного пространства».