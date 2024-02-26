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14:13, 26 февраля 2024Из жизни

Выигравший миллиард рублей россиянин уехал из страны

Выигравший миллиард рублей в лотерею Юрий Семенов из Тюмени уехал из России

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Житель Тюмени Юрий Семенов, который выиграл миллиард рублей в новогоднем лотерейном розыгрыше, уехал из страны. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает сетевое издание «72.ру».

«Был простым столяром. Когда он миллиард выиграл, порадовались за него, поплакали, что приз получили не мы, да и забыли. С работы он ушел, уволился по собственному желанию», — рассказал собеседник «72.ру».

В свою очередь, Telegram-канал «Темы Тюмени» также пишет, ссылаясь на источник, знакомый с другом семьи Семеновых, что сразу же после победы они продали квартиру и уехали из России. «Друг отца с ним работал вместе на "Водоканале", семья в короткий срок продала квартиру и уехала из страны», — цитирует его канал.

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Пресс-служба «Столото», являющаяся пресс-агентом победителей новогоднего тиража «Русского лото», опровергла «Ленте.ру» это сообщение. «Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие 1 миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — говорится в сообщении.

О выигрыше Юрия Семенова стало известно в середине января. После победы мужчина заявил, что планирует разделить выигрыш с женой Светланой, работающей логопедом, и детьми. В первую очередь супруги планировали купить просторное жилье в Тюмени.

Часть денег Юрий хотел потратить на путешествия и благотворительность. Кроме того, он собирался приобрести новый автомобиль и порадовать жену украшением с рубином по случаю рубиновой свадьбы. «Поправим здоровье. Возможно, в будущем открою собственный логопедический кабинет, чтобы помогать детям с речевыми отклонениями», — поделилась тогда планами Светлана.

Ранее жительница Великобритании купила выигрышный лотерейный билет вместе с бойфрендом и бросила его, чтобы не делиться деньгами. 37-летняя Шарлотта Кокс и 39-летний Майкл Картлидж из города Спалдинг, графство Линкольншир, стали победителями в 2023 году.

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      Никита Савин
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