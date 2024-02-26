Выигравший миллиард рублей россиянин опроверг свой отъезд из страны

Выигравший миллиард рублей в лотерею Юрий Семенов опроверг отъезд из России

Житель Тюмени Юрий Семенов, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русского лото», опроверг информацию о своем отъезде из России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе «Столото», являющейся пресс-агентом победителей.

«Юрий и Светлана Семеновы, выигравшие один миллиард рублей 1 января 2024 года, опровергли информацию о том, что они уехали из страны. Покидать Российскую Федерацию победители не собираются», — говорится в официальном заявлении пресс-службы.

Сообщения, что Юрий и Светлана Семеновы покинули страну, появились ранее, 26 февраля. Сетевое издание «72.ру» и Telegram-канал «Темы Тюмени» написали об этом, ссылаясь на свои источники.

О выигрыше Юрия Семенова стало известно в середине января. После победы мужчина заявил, что планирует разделить выигрыш с женой Светланой, работающей логопедом, и детьми. В первую очередь супруги планировали купить просторное жилье в Тюмени.

Ранее сообщалось, что житель Карелии выиграл 52 миллиона рублей, купив лотерейный билет за сто рублей. Россиянин стал победителем розыгрыша государственной лотереи «Все или ничего» и выиграл 52,1 миллиона рублей.

