Выигравший миллиард рублей россиянин еще не получил призовые деньги

Выигравший миллиард рублей в лотерею Юрий Семенов из Тюмени еще не получил приз

Житель Тюмени Юрий Семенов, который выиграл миллиард рублей в новогоднем розыгрыше лотереи «Русского лото», еще не получил призовые деньги. Об этом со ссылкой на пресс-службу «Столото», являющейся пресс-агентом победителей, сообщает издание «Подъем».

Представители пресс-службы обратили внимание, что, согласно российскому законодательству, крупные выигрыши (от 600 тысяч рублей) выплачиваются победителям не позднее, чем через 180 дней с даты обращения за призом. «То есть, на данный момент, победители деньги еще не получили», — сообщили представители «Столото».

Ранее пресс-служба опровергла отъезд Юрия и Светланы Семеновой за границу. Сообщения, что пара покинула страну, появились 26 февраля. Сетевое издание «72.ру» и Telegram-канал «Темы Тюмени» написали об этом, ссылаясь на свои источники.

О выигрыше Юрия Семенова стало известно в середине января. После победы тюменец заявил, что планирует разделить выигрыш с женой Светланой, работающей логопедом, и детьми. В первую очередь супруги планировали купить просторное жилье в Тюмени, а также потратить деньги на здоровье и благотворительность.

В «Столото» также добавили, что обычно победители «очень понятным образом тратят деньги», то есть покупают недвижимость, автомобиль или уезжают путешествовать. Те, у кого есть кредиты, закрывают их. Нередко выигравшие в лотерею решают вложиться в свое здоровье.