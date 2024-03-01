Одна страна присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций

Швейцария присоединилась к 13-му пакету антироссийских санкций ЕС

Швейцария с 18:00 (20:00 по московскому времени) 1 марта присоединилась к антироссийским мерам Евросоюза (ЕС), содержащимся в 13-м пакете санкций, вступившем в силу неделю назад, сообщает ТАСС со ссылкой на правительство страны — Федеральный совет.

Согласно заявлению Совета Евросоюза, под новые ограничения против России попали 194 физических и юридических лица — 106 и 88 соответственно. Запрета на газ в нем не оказалось, поскольку странам ЕС не удалось достичь согласия по этому вопросу.

Предыдущий пакет ограничений Швейцария приняла к действию 31 января.

Ранее стало известно, что Россия в 2023 году несмотря на действующие санкционные ограничения вошла в топ-6 по объему проданного Швейцарии золота — за 63,4 тонны страна получила 3,9 миллиарда долларов. Обходить собственное эмбарго швейцарцам позволяет декларирование принципа, согласно которому допускается приобретение золота, вывезенного из РФ до введения санкций.