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13:04, 4 марта 2024Россия

Медведев заявил о доведении СВО до окончательной победы в будущем

Медведев заявил, что Россия доведет СВО до окончательной победы
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Россия доведет специальную военную операцию (СВО) до окончательной победы. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Отрывок выступления политика на марафоне «Знание.Первые» российского общества «Знание» приводит ТАСС.

«Мы, безусловно, доведем специальную военную операцию до логического конца. До окончательной победы, до капитуляции неонацистов», — подчеркнул он.

Медведев назвал спецоперацию особым случаем. По словам зампреда Совбеза, в случае СВО речь не идет об изменении границ России методом «эффективной оккупации».

На марафоне Медведев также дал оценку Владимиру Зеленскому. Политик назвал украинского лидера «актеришкой комедийного сериала». Это не первое высказывание Медведева такого рода в адрес Зеленского. Ранее зампред Совбеза назвал его убожеством, бандеровским чучелом, бородатым недоразумением в зеленом, обладателем нелепой головки и дурачком.

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      Алан Босиков
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