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14:36, 4 марта 2024Россия

Минобороны подтвердило уничтожение второго Abrams в зоне СВО

Минобороны сообщило об уничтожении второго танка Abrams в зоне спецоперации

Кадр: Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

Минобороны России официально подтвердило уничтожение в зоне проведения спецоперации (СВО) второго танка Abrams.

Об уничтожении Abrams сообщил 3 марта Telegram-канал «Соловьев Live».

По данным военного ведомства, танк был подбит на авдеевском направлении. Помимо этого, за минувшие сутки украинские войска потеряли на указанном направлении три боевые машины пехоты Bradley, которые также США поставили Вооруженным силам Украины.

Второй за время проведения спецоперации Abrams был уничтожен с помощью FPV-дрона «Упырь». Об успехах военнослужащих в зоне СВО доложили президенту России Владимиру Путину.

Об уничтожении первого за время проведения спецоперации Abrams Минобороны России сообщило 27 февраля.

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      Алан Босиков
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