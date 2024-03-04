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07:52, 4 марта 2024Спорт

Раскрыт секрет тренировок Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи

Мэттью Макконахи. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Фитнес-тренер World Class Борис Ильин раскрыл секрет тренировок актера Мэттью Макконахи. Его слова приводит «Чемпионат».

Ильин заявил, что тренировка артиста состоит из статичных упражнений на пресс, а именно различных планок. Он подчеркнул, что в арсенале Макконахи нет динамических движений на мышцы пресса, а, значит, он получает только тонус и рекрутирование мышечных волокон.

В тренировку актера входит планка на прямых руках, планка на предплечьях, повтор планки на руках, планка в упоре лежа с коленом у локтя, еще одна планка на предплечьях и планка на боку. Каждое упражнение делается по 30 секунд.

В июле 2023 года фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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      Анастасия Борисова
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