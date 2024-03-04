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11:32, 4 марта 2024Спорт

В прокуратуре Нидерландов прокомментировали экстрадицию легионера «Спартака»

В прокуратуре Амстердама отказались отвечать на вопрос об экстрадиции Промеса

Фото: David Klein / Reuters

В прокуратуре Амстердама высказались о ситуации с легионером московского «Спартака» Квинси Промесом. Комментарий правоохранительных органов приводит «Матч ТВ».

В Нидерландах отказались отвечать на вопрос об экстрадиции футболиста. «Обратитесь к властям Дубая с вопросом о домашнем аресте Промеса. Что касается его возможной экстрадиции, то мы не делаем никаких заявлений по этому поводу», — отмечено в сообщении.

Ранее 4 марта стало известно, что Промеса, отпущенного 1 марта из-под стражи, отправили под домашний арест. 29 февраля он был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая из-за произошедшей в ОАЭ аварии и оставления места происшествия.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году игрок был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу. После оглашения приговора футболиста объявили в международный розыск.

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      Дарья Коршунова
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