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16:29, 13 марта 2024Спорт

Тарасова назвала условие для извинений перед Тутберидзе

Тарасова извинится перед Тутберидзе, если узнает правду о допинг-деле Валиевой

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала условие, при котором извинится перед Этери Тутберидзе за слова о допинг-деле фигуристки Камилы Валиевой. Ее цитирует ТАСС.

«Если мне предоставят доказательства того, как это на самом деле случилось, то я с удовольствием извинюсь», — заявила она.

Ранее Тарасова рассказала, что дать таблетку Валиевой мог только тренер. В ответ на это Тутберидзе потребовала официальных извинений, назвав слова специалиста клеветой.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы, в которой обнаружили запрещенный триметазидин, — 25 декабря 2021 года.

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