Американский регулятор объявил о происшествии во время испытаний Starship

FAA: во время третьих летных испытаний Starship произошла авария

Во время третьих летных испытания многоразовой транспортной системы Starship произошла авария. Об этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) объявило в сети микроблогов X.

«Авария произошла во время миссии SpaсeX Starship OFT-3, стартовавшей из Бока-Чика, штат Техас, 14 марта. В происшествие были вовлечены как ракета Super Heavy, так и корабль Starship», — говорится в заявлении регулятора.

FAA добавило, что будет курировать расследование инцидента под руководством компании SpaceX, и отметило, что никакого ущерба для людей от произошедшего не зафиксировано.

Издание ArsTechnica напоминает, что подобные заявления регулятора появлялись и после других испытаний Starship, потому не являются неожиданностью — регулятор обязан следить за тем, чтобы SpaсeX выполняла требования законодательства.

Ранее FAA одобрило для SpaceX лицензию на проведение третьих летных испытаний Starship. Получение лицензии было последним препятствием, которое мешало компании произвести очередной испытательный запуск.

Система Starship совершила третий испытательный полет 14 марта. Пуск состоялся с площадки в американском штате Техас в 16:25 по московскому времени. Через несколько секунд ступени — ракета и корабль — успешно разъединились.

Второе летное испытание Starship состоялось в ноябре 2023-го. Первое — в апреле прошлого года.