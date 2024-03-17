«Ленин был готов сдать Петроград». Названа самая серьезная угроза для советской власти во время Гражданской войны

Скоординированное наступление белых армий осенью 1919 года на Москву и Петроград стало самой серьезной угрозой для советской власти. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Василий Цветков.

Бросок к бывшей столице

Как пояснил историк, со второй половины сентября до конца октября 1919 года на обе столицы одновременно наступали деникинские части от Донбасса и Дона и Северо-Западная армия со стороны Эстонии. Почти одновременно вместе с этими боевыми действиями начались последние крупные наступательные операции Северной армии генерала Миллера в Коми-крае и войск адмирала Колчака в Сибири (Тобольская операция). При этом занятие белыми Петрограда могло бы иметь даже большее значение, чем взятие Москвы войсками генерала Деникина, поскольку тогда именно «колыбель трех революций» многие по-прежнему воспринимали главным городом страны.

Поэтому взятие Петрограда стало бы для красных потрясением, которое могло бы решить исход Гражданской войны Василий Цветков доктор исторических наук

По словам Цветкова, антибольшевистские центры сопротивления формировались еще с 1918 года в самом Петрограде, Петроградской и особенно в Псковской губерниях, а также на бывших окраинах Российской империи — в недавно провозгласивших независимость Финляндии, Эстонии и Латвии. Там собирались те, кто категорически не принимал большевистский режим: офицеры, представители прежней элиты, образованная учащаяся молодежь. Позже к ним присоединились местные крестьяне, недовольные репрессивной политикой советской власти —реквизициями, отменой частной собственности, насильственной мобилизацией в Красную армию.

«Но личный состав будущей Северо-Западной армии пополнялся и другими способами», — отметил ученый. Например, 7-й стрелковый Вятский полк почти целиком состоял из бывших пленных красноармейцев, а 53-й Волынский стрелковый добровольческий полк — из выходцев с Правобережной Украины.

Командующий русской Северо-Западной армией генерал Николай Юденич (в центре) во время посещения 2-й дивизии (дивизии Родзянко), 1919 год Фото: National Archives of Estonia / Wikimedia

Изначальной целью создания Северо-Западной армии, позже переформированной в Северо-Западный фронт, был стремительный бросок от Нарвы к Петрограду вдоль южного побережья Финского залива. Фланги наступающих войск прикрывали две эстонские стрелковые дивизии. В результате в середине октября 1919 года белые заняли западные и южные пригороды бывшей столицы Российской империи и вышли к Пулковским высотам.

Есть свидетельства, что осенью 1919 года в какой-то момент Ленин был готов сдать Петроград, но потом внял решительным возражениям Троцкого Василий Цветков доктор исторических наук

Отступление за Нарву

Срочно прибывший в город в октябре 1919 года председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Троцкий сумел организовать грамотную и эффективную оборону. «Тот уверял, что если белые ворвутся в город, то там же все и погибнут в ожесточенных уличных боях, — рассказал историк. — В свою очередь Юденич надеялся оборонительные укрепления на окраинах Петрограда прорвать английскими танками».

Однако к концу октября 1919 года наступление Северо-Западной армии под командованием генерала от инфантерии Николая Юденича на Петроград захлебнулось. Вымотанные в боях войска не смогли продвинуться дальше Пулковских высот. Фланги оказались растянутыми, а свежих резервов уже не оставалось. К тому же командир 53-го Волынского стрелкового добровольческого полка генерал Даниил Ветренко по непонятным причинам не выполнил приказ вышестоящего командования перерезать железную дорогу между Москвой и Петроградом в районе Тосно. Вместо этого он почему-то решил блокировать Николаевскую железную дорогу севернее, в районе Колпино.

«В результате у него не получилось ни того, ни другого, — пояснил Цветков. — Это позволило большевикам быстро перебросить в Северную столицу эшелоны со свежими людскими резервами (в основном это были башкирские части)». К тому же между местами дислокации передовых частей армии генерала Юденича в районе Пулковских высот и подразделений 2-й эстонской стрелковой дивизии возникла огромная брешь, куда вскоре и пришелся основной удар 15 армии РККА. Чтобы не попасть в окружение, Северо-Западной армии пришлось срочно отступать от южных окраин Петрограда обратно на запад, в сторону эстонской границы.

Проводы 3-го кавалерийского полка Башкирской кавалерийской дивизии на Пулковский рубеж под Петроградом. 15 октября 1919 года Фото: «Книга Гражданская война в Башкирии: воспоминания участников», 1932 год

По мнению исследователя, главной причиной неудачного наступления Северо-Западной армии на Петроград осенью 1919 года стало не поведение ее союзников (эстонцев и англичан), а банальная нехватка сил и средств для решительного прорыва. «Белые генералы переоценили свои возможности», — резюмировал Цветков.

Северо-Западная армия — опе­ра­тив­но-стра­те­гическое объ­е­ди­не­ние войск Бе­ло­го движения на Се­ве­ро-За­па­де России в го­ды Гражданской войны. Была создана 19 июня 1919 года как Северная армия на основе Северного корпуса, сфор­ми­ро­ван­но­го при со­дей­ст­вии Антанты в Эстонии в январе 1919 года (командующие — генерал-майор А.Ф. Дзе­ро­жин­ский, с 1 июня 1919 года — генерал-майор А.П. Род­зян­ко), 1 июля 1919 года была пе­ре­име­но­ва­на в Северо-Западную армию. На­ходи­лась в под­чи­не­нии глав­но­ко­мандующего вой­ска­ми на Се­ве­ро-За­па­де Рос­сии генерала от инфантерии Н. Н. Юде­ни­ча. Воо­ру­же­ние, бо­е­при­па­сы и до­воль­ствие по­став­ля­ли через Эстонию стра­ны Ан­тан­ты, главным образом Ве­ли­ко­бри­та­ния.

2 октября 1919 года был соз­дан белый Се­ве­ро-За­пад­ный фронт в составе только одной Северо-Западной армии. Возглавил его генерал от инфантерии Н. Н. Юде­нич, од­но­вре­мен­но взяв­ший на се­бя и ко­мандо­ва­ние ар­ми­ей. В кон­це сен­тяб­ря Северо-Западная армия на­ча­ла на­сту­п­ле­ние на Петроград, Псков и Нов­го­род, но в кон­це ок­тяб­ря — на­ча­ле но­яб­ря бы­ла раз­би­та вой­ска­ми Красной армии и от­бро­ше­на к эстонской гра­ни­це, вбли­зи ко­то­рой в но­яб­ре-де­каб­ре 1919 года удер­жи­ва­ла не­боль­шой плац­дарм на реке Нар­ва.

После за­клю­че­ния 31 декабря 1919 года пе­ре­ми­рия между Советской Россией и Эс­то­ни­ей снабжение Северо-Западной армии пре­кра­ти­лось. В на­ча­ле января 1920 года уцелевшие подразделения Северо-Западной армии ото­шли на тер­ри­то­рию Эс­то­нии, где по тре­бо­ва­нию советского пра­ви­тель­ст­ва бы­ли ра­зо­ру­же­ны и ин­тер­ни­ро­ва­ны. Офи­ци­аль­но Северо-Западная армия пре­кра­ти­ла су­ще­ст­во­ва­ние 22 января 1920 года. По разным оценкам, в лагерях для ин­тер­ни­ро­ван­ных по­гиб­ло от ти­фа до двух третей от­сту­пив­ших в Эстонию солдат и офицеров бывшей Северо-Западной армии.