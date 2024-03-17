«Ленин был готов сдать Петроград». Названа самая серьезная угроза для советской власти во время Гражданской войны
Скоординированное наступление белых армий осенью 1919 года на Москву и Петроград стало самой серьезной угрозой для советской власти. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал доктор исторических наук, профессор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) и Московского педагогического государственного университета (МПГУ) Василий Цветков.
Бросок к бывшей столице
Как пояснил историк, со второй половины сентября до конца октября 1919 года на обе столицы одновременно наступали деникинские части от Донбасса и Дона и Северо-Западная армия со стороны Эстонии. Почти одновременно вместе с этими боевыми действиями начались последние крупные наступательные операции Северной армии генерала Миллера в Коми-крае и войск адмирала Колчака в Сибири (Тобольская операция). При этом занятие белыми Петрограда могло бы иметь даже большее значение, чем взятие Москвы войсками генерала Деникина, поскольку тогда именно «колыбель трех революций» многие по-прежнему воспринимали главным городом страны.
Поэтому взятие Петрограда стало бы для красных потрясением, которое могло бы решить исход Гражданской войны
По словам Цветкова, антибольшевистские центры сопротивления формировались еще с 1918 года в самом Петрограде, Петроградской и особенно в Псковской губерниях, а также на бывших окраинах Российской империи — в недавно провозгласивших независимость Финляндии, Эстонии и Латвии. Там собирались те, кто категорически не принимал большевистский режим: офицеры, представители прежней элиты, образованная учащаяся молодежь. Позже к ним присоединились местные крестьяне, недовольные репрессивной политикой советской власти —реквизициями, отменой частной собственности, насильственной мобилизацией в Красную армию.
«Но личный состав будущей Северо-Западной армии пополнялся и другими способами», — отметил ученый. Например, 7-й стрелковый Вятский полк почти целиком состоял из бывших пленных красноармейцев, а 53-й Волынский стрелковый добровольческий полк — из выходцев с Правобережной Украины.
Изначальной целью создания Северо-Западной армии, позже переформированной в Северо-Западный фронт, был стремительный бросок от Нарвы к Петрограду вдоль южного побережья Финского залива. Фланги наступающих войск прикрывали две эстонские стрелковые дивизии. В результате в середине октября 1919 года белые заняли западные и южные пригороды бывшей столицы Российской империи и вышли к Пулковским высотам.
Есть свидетельства, что осенью 1919 года в какой-то момент Ленин был готов сдать Петроград, но потом внял решительным возражениям Троцкого
Отступление за Нарву
Срочно прибывший в город в октябре 1919 года председатель Реввоенсовета РСФСР Лев Троцкий сумел организовать грамотную и эффективную оборону. «Тот уверял, что если белые ворвутся в город, то там же все и погибнут в ожесточенных уличных боях, — рассказал историк. — В свою очередь Юденич надеялся оборонительные укрепления на окраинах Петрограда прорвать английскими танками».
Однако к концу октября 1919 года наступление Северо-Западной армии под командованием генерала от инфантерии Николая Юденича на Петроград захлебнулось. Вымотанные в боях войска не смогли продвинуться дальше Пулковских высот. Фланги оказались растянутыми, а свежих резервов уже не оставалось. К тому же командир 53-го Волынского стрелкового добровольческого полка генерал Даниил Ветренко по непонятным причинам не выполнил приказ вышестоящего командования перерезать железную дорогу между Москвой и Петроградом в районе Тосно. Вместо этого он почему-то решил блокировать Николаевскую железную дорогу севернее, в районе Колпино.
«В результате у него не получилось ни того, ни другого, — пояснил Цветков. — Это позволило большевикам быстро перебросить в Северную столицу эшелоны со свежими людскими резервами (в основном это были башкирские части)». К тому же между местами дислокации передовых частей армии генерала Юденича в районе Пулковских высот и подразделений 2-й эстонской стрелковой дивизии возникла огромная брешь, куда вскоре и пришелся основной удар 15 армии РККА. Чтобы не попасть в окружение, Северо-Западной армии пришлось срочно отступать от южных окраин Петрограда обратно на запад, в сторону эстонской границы.
По мнению исследователя, главной причиной неудачного наступления Северо-Западной армии на Петроград осенью 1919 года стало не поведение ее союзников (эстонцев и англичан), а банальная нехватка сил и средств для решительного прорыва. «Белые генералы переоценили свои возможности», — резюмировал Цветков.
Северо-Западная армия — оперативно-стратегическое объединение войск Белого движения на Северо-Западе России в годы Гражданской войны. Была создана 19 июня 1919 года как Северная армия на основе Северного корпуса, сформированного при содействии Антанты в Эстонии в январе 1919 года (командующие — генерал-майор А.Ф. Дзерожинский, с 1 июня 1919 года — генерал-майор А.П. Родзянко), 1 июля 1919 года была переименована в Северо-Западную армию. Находилась в подчинении главнокомандующего войсками на Северо-Западе России генерала от инфантерии Н. Н. Юденича. Вооружение, боеприпасы и довольствие поставляли через Эстонию страны Антанты, главным образом Великобритания.
2 октября 1919 года был создан белый Северо-Западный фронт в составе только одной Северо-Западной армии. Возглавил его генерал от инфантерии Н. Н. Юденич, одновременно взявший на себя и командование армией. В конце сентября Северо-Западная армия начала наступление на Петроград, Псков и Новгород, но в конце октября — начале ноября была разбита войсками Красной армии и отброшена к эстонской границе, вблизи которой в ноябре-декабре 1919 года удерживала небольшой плацдарм на реке Нарва.
После заключения 31 декабря 1919 года перемирия между Советской Россией и Эстонией снабжение Северо-Западной армии прекратилось. В начале января 1920 года уцелевшие подразделения Северо-Западной армии отошли на территорию Эстонии, где по требованию советского правительства были разоружены и интернированы. Официально Северо-Западная армия прекратила существование 22 января 1920 года. По разным оценкам, в лагерях для интернированных погибло от тифа до двух третей отступивших в Эстонию солдат и офицеров бывшей Северо-Западной армии.