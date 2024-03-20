Названа лучшая тренировка для продления молодости мужчинам после 40 лет

Фитнес-эксперт Анастасия Юрпалова назвала лучшую тренировку для продления молодости мужчинам после 40 лет. Ее слова приводит Men Today.

Юрпалова заявила, что наилучший результат показывают высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT). По ее мнению, нужно начать с небольших целей и постепенно увеличивать интенсивность тренировок. Например, начать с 6-7 повторений каждого упражнения, а затем постепенно увеличивать их до 10-12.

В число рекомендованных упражнений вошли бег с высоко поднятыми коленями, приседания, отжимания, подъемы ног лежа и планка. Юрпалова подчеркнула, что такая тренировка помогает избавиться от жира, улучшить метаболизм, психическое и сердечно-сосудистое здоровье.

В декабре 2023 года фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала способы убрать живот после 40 лет. Для начала Ротач посоветовала делать разгибание бедра на полу. Также полезными упражнениями станут приседания, выпады, планка и ягодичный мост.