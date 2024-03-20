Регина Тодоренко похвасталась прессом на фото в кроп-топе

Телеведущая Регина Тодоренко показала кубики пресса на фото в кроп-топе

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась фигурой на фото в спортивной одежде. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала напротив зеркала в черных лосинах со средней посадкой, сером спортивном кроп-топе на тонких бретелях и в кроссовках. Звезда продемонстрировала подтянутое тело с кубиками пресса.

Инфлюэнсерша собрала волосы в высокий пучок и отказалась от макияжа. «Спорт — лучший способ избавиться от самых негативных мыслей и эмоций, выпустить пар и восполнить энергию», — подписала она фото.

Ранее модель Перминова показала целлюлит на фото и раскрыла правду о пластике. 37-летняя манекенщица поделилась в сторис скриншотом из видео, на котором, повернувшись спиной к камере, продемонстрировала фигуру в платье длины мини.