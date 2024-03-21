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00:03, 21 марта 2024Россия

В России 21 марта подведут официальные итоги выборов президента

ЦИК: в России 21 марта подведут официальные итоги выборов президента
СюжетВыборы президента России 2024

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России в четверг, 21 марта, подведут официальные итоги выборов главы государства. Об этом сообщила глава Центризбиркома (ЦИК) Элла Памфилова на заседании комиссии, трансляция велась на ее сайте.

«Мы планируем провести уже официальное заседание Центральной избирательной комиссии в четверг, 21 марта, в 11 утра, где уже будут официально подведены все итоги», — заявила Памфилова.

Выборы президента России впервые в истории проходили в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Явка на них стала рекордной в новейшей истории и составила 77,44 процента. Всего на выборах проголосовали 87 113 127 человек.

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По итогам подсчета 100 процентов голосов действующий глава государства Владимир Путин набрал 87,28 процента голосов. На втором месте оказался Николай Харитонов от КПРФ (4,31 процента), на третьем — Владислав Даванков от «Новых людей» (3,85), на четвертом — Леонид Слуцкий от ЛДПР (3,20). Соперники Путина признали его лидерство на выборах, многие мировые лидеры также поздравили действующего главу государства с победой.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя предварительные итоги выборов, заявил, что 87 процентов голосов у Путина — беспрецедентный результат. Пресс-секретарь главы государства также назвал необоснованными все обвинения в «нелегитимных выборах» и указал на высочайший уровень поддержки действующего президента.

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      Анастасия Шейкина
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