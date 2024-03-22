В ISU оценили количество найденных в допинг-пробах Валиевой веществ

Глава ISU Ким Чжэ Ель: удивлены, что у Валиевой было обнаружено почти 60 веществ

Президент Международной федерации конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель оценил допинг-дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова приводит Sports.

«Мы были удивлены, что у 15-летней Валиевой было обнаружено почти 60 веществ. Это уже вопрос не только чистого спорта, но и вопрос безопасности спортсменов», — заявил он. Глава ISU добавил, что организация будет повышать уровень образованности и приверженности принципам чистого спорта национальных федераций.

Ранее в Спортивном арбитражном суде (CAS) сообщили, что Валиева принимала десятки различных разрешенных препаратов и пищевых добавок в период с 2020 по 2021 год. В положительной пробе фигуристки от 25 декабря 2021 года, помимо запрещенного триметазидина, было найдено три разрешенных вещества — стероид экдистерон, гипоксен и L-карнитин.

29 января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия положительной пробы. Фигуристка лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.