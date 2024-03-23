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12:45, 23 марта 2024Россия

Посетитель концерта «Пикника» рассказал о спасении во время теракта в «Крокусе»

Очевидец Николай: у одного из нападавших в «Крокусе» был виден огнемет в руках

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

У одного из террористов, совершивших атаку на «Крокус Сити Холл» в Красногорске, был виден огнемет в руках, рассказал посетитель концерта группы «Пикник», очевидец произошедшего Николай. В беседе с «Лентой.ру» он также сообщил о своем спасении во время теракта.

«Я был с женой, поэтому в первую очередь вытаскивал ее. Паника у людей была жуткая. Люди падали на пол без движения, и их было бесполезно к чему-то побуждать. Мое видео короткое везде в сети. У одного из нападавших виден огнемет в руках. Он потом начал поливать сиденья огнем, в этот момент мы с женой через холл, где лежало уже несколько убитых или раненых, выбежали на улицу», — поделился Николай.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные в камуфляжной форме открыли стрельбу из автоматов по посетителям концерта группы «Пикник». Позднее в здании произошло несколько взрывов и начался пожар.

В Следственном комитете России сообщили, что в результате теракта погибли 93 человека. По предварительным данным, причинами гибели людей стали огнестрельные ранения и отравление продуктами горения.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников доложил президенту России Владимиру Путину о задержании 11 человек в связи с терактом. Среди них находятся четыре террориста, непосредственно участвовавших в стрельбе. В настоящее время ведется дальнейшая работа по выявлению пособнической базы.

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      Алена Шевченко
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