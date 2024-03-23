Премьер-министр Индии осудил «гнусный теракт» в «Крокус Сити Холле»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокус Сити Холле»

Премьер-министр Индии Нарендра Моди осудил теракт в «Крокус Сити Холле», об этом он написал в соцсети X.

«Мы решительно осуждаем гнусный террористический акт в Москве. Наши мысли и молитвы с семьями жертв», — заявил политик.

Индия выражает солидарность с народом России в час скорби, подчеркнул премьер-министр.

Ранее члены Совета Безопасности (Совбез) ООН приняли заявление о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Участники заседания «решительно осудили гнусный и трусливый террористический акт».

Атаку на посетителей концертного зала также осудили президент Франции Эммануэль Макрон, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и представители движения ХАМАС.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев принес глубокие соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с терактом. Аналогичное послание направил премьер-министр Армении Никол Пашинян.