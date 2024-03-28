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09:36, 28 марта 2024Забота о себе

Названо неожиданное полезное свойство куриных яиц

Диетолог Макстей: яйца защищают глаза от излучаемого гаджетами синего света

Фото: Claudio Schwarz / Unsplash

Употребление куриных яиц сохраняет зрение и защищает глаза от вредного воздействия синего света, излучаемого гаджетами. Об этом неожиданном полезном свойстве популярного продукта рассказала диетолог Мара Макстей изданию Eat This, Not That!.

Диетолог указала, что яйца помогают сохранить зрение благодаря содержащимся в них уникальным веществам — лютеину и зеаксантину, которые защищают глаза от синего света. Помимо этого, по ее словам, в яйцах содержится еще одно незаменимое для организма вещество — холин. Специалистка назвала этот витамин группы В важным для поддержания работы мозга, улучшения памяти, когнитивных способностей и настроения.

Макстей также добавила, что яйца чрезвычайно питательны, так как содержат много белка и более 12 различных витаминов и микроэлементов.

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      Екатерина Улитина
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