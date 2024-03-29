De Telegraaf: футболиста «Спартака» Квинси Промеса побрили налысо в тюрьме в ОАЭ

Нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса перевели в тюрьму в Аль-Авире в ОАЭ. Об условиях содержания заключенных сообщает «Чемпионат» со ссылкой на De Telegraaf.

Как стало известно источнику, в соответствии с правилами тюрьмы Промеса побрили налысо. При этом заключенным нельзя отращивать волосы, за это следует наказание в виде запрета на совершение звонков и просмотр телевизора.

Также сообщается, что футболист содержится в камере, рассчитанной на шесть человек. «Помимо шести "счастливчиков", у которых есть собственное место на двухэтажной кровати, на полу камеры спят еще от 10 до 20 заключенных», — отмечается в комментарии.

Ранее стало известно, что Россия запросила экстрадицию нападающего из ОАЭ. Легионер обвиняется в налоговом мошенничестве — он задолжал Федеральной налоговой службе России почти 400 тысяч рублей.

29 февраля футболист был задержан на погранконтроле в аэропорту Дубая за то, что попал в аварию и покинул место происшествия. Спустя две недели Промеса арестовали по запросу прокуратуры Нидерландов для возможной дальнейшей экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. Летом 2023 года он получил на родине 18 месяцев тюрьмы за нападение на брата с ножом.

