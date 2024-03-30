Захарова посоветовала купить главе МИД Германии карту, учебник истории и жвачку

Захарова посоветовала купить Анналене Бербок карту, учебник истории и жвачку

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России?» — возмутилась Захарова.

Дипломат также посоветовала купить министру иностранных дел Германии карту, учебник истории и жвачку, «чтобы меньше говорила подобной чуши».

30 марта Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила, что целью Путина является «втягивание НАТО в войну». Она также обвинила российского лидера в отказе вести переговоры по Украине.

