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17:19, 30 марта 2024Россия

Захарова посоветовала купить главе МИД Германии карту, учебник истории и жвачку

Захарова посоветовала купить Анналене Бербок карту, учебник истории и жвачку

Фото: Сергей Булкин / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о том, что президент России Владимир Путин якобы хочет втянуть НАТО в войну. Ее слова приводит РИА Новости.

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали натовские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России?» — возмутилась Захарова.

Дипломат также посоветовала купить министру иностранных дел Германии карту, учебник истории и жвачку, «чтобы меньше говорила подобной чуши».

30 марта Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила, что целью Путина является «втягивание НАТО в войну». Она также обвинила российского лидера в отказе вести переговоры по Украине.

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      Алина Черненко
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