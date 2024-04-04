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10:22, 4 апреля 2024Спорт

Эксперт назвал тренировку на семь минут для идеального пресса

Фото: Dusan Petkovic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-эксперт Игорь Войтенко назвал тренировку на семь минут для идеального пресса. Его слова приводит Men Today.

Для начала тренер посоветовал выполнять обычные и косые скручивания. Для выполнения последних на выдохе нужно приподнять корпус вверх и развернуть его в сторону. Следующим упражнением стали подтягивания ног к корпусу.

Далее необходимо сделать велосипед и ножницы. Завершить тренировку рекомендуется удержанием в позиции V. Для этого нужно лечь на спину, ноги подтянуть и согнуть в коленях под углом 90 градусов, при этом руки упираются в пол тыльной стороной. Далее следует поднять ноги, образуя ими угол 45 градусов с полом, и вытянуть руки вперед.

2 апреля фитнес-тренер Иванна Идуш назвала три самых эффективных упражнения для пресса. Она рекомендовала выполнять планку, скручивания и велосипед.

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      Анастасия Борисова
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