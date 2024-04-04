В МИД назвали недопустимыми заявления Макрона об отправке войск на Украину

Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы

Заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину недопустимы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его цитирует РИА Новости.

«Эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Подобные "вбросы", какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков», — сказал дипломат.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.