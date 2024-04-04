Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:41, 4 апреля 2024Мир

В МИД назвали недопустимыми заявления Макрона об отправке войск на Украину

Замглавы МИД Грушко: заявления Макрона об отправке войск на Украину недопустимы

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Заявления французского лидера Эммануэля Макрона об отправке западных войск на Украину недопустимы, заявил замглавы МИД России Александр Грушко. Его цитирует РИА Новости.

«Эти высказывания свидетельствуют о готовности идти по пути эскалации в условиях, когда сам Запад терпит "на земле" стратегическое поражение. Подобные "вбросы", какие бы внешне- или внутриполитические цели они ни преследовали, недопустимы для ответственных политиков», — сказал дипломат.

В конце февраля 2024 года Макрон допустил, что французская армия может быть передислоцирована на украинскую территорию. В марте президент повторил свои слова, отметив, что такой сценарий возможен.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала троих пособников теракта в «Крокус Сити Холле»

      Польша отказалась принимать прямое участие в конфликте на Украине

      Ди Каприо заметили с известным дизайнером на фоне слухов о помолвке

      Анита Цой вспомнила о едва не случившемся расставании с мужем

      Безработицу среди индийской молодежи объяснили

      Макрон заявил о полезной информации об организации теракта в «Крокус Сити Холле»

      Останки пропавшего после ссоры с женой россиянина нашли в канализации спустя год

      В России сообщили об осквернении могилы совершившего подвиг на СВО полковника

      В Британии рассказали о разрушительной эффективности «Циркона»

      Стягивание тяжелой техники ВСУ под Артемовск объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше