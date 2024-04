11 апреля в мире отмечают Международный день освобождения узников фашистских концлагерей и Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона. Православные чтут память преподобного Иоанна Пустынника, а жители Крыма отмечают День принятия Конституции. Подробнее о торжествах 11 апреля — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День принятия Конституции в Республике Крым

11 апреля 2014 года в Крыму был принят основной закон субъекта — новая Конституция. Согласно этому документу, Республика Крым была провозглашена демократическим правовым государством в составе Российской Федерации.

В первых главах Конституции говорится о правах и свободах граждан Крыма, а также о том, что основными государственными языками признаются русский, крымско-татарский и украинский.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Берещенье

В народном календаре Берещенье считается праздником весны и обновления, а основным символом торжества является береза. На Руси в этот день было принято проводить различные обряды и ритуалы: на ветках березы гадали, у дерева просили помощи, прислонившись к нему, после чего уходили не оглядываясь, чтобы помощь пришла как можно скорее. На Берещенье славяне изготавливали из бересты предметы домашнего обихода и собирали березовый сок, так как считалось, что береза обладает целительными и магическими свойствами.

Праздники в мире

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей

Памятная дата была учреждена в честь событий 1945 года, когда узники Бухенвальда — одного из крупнейших фашистских концлагерей — подняли восстание, обезоружив охранников и взяв руководство лагерем в свои руки. Решение о восстании было принято после известий о том, что к лагерю подходят союзные американские войска.

С 1937 по 1945 год заключенными Бухенвальда были 239 тысяч человек, более 56 тысяч из них погибли

Фото: Jens-Ulrich Koch / dpa / Globallookpress.com

Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона

Праздник был учрежден в конце XX века Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в память о враче Джеймсе Паркинсоне. Именно он впервые исследовал и описал неврологическое заболевание, которое впоследствии назвали болезнью Паркинсона. 11 апреля по всему миру проводятся мероприятия, направленные на распространение информации об этом расстройстве. Также праздник призван напомнить о том, как важно оказывать поддержку пациентам, страдающим болезнью Паркинсона.

Какие еще праздники отмечают 11 апреля

Вceмиpный дeнь aнимeшникa

Национальный день домашних животных в США

Пpaздник нeумeлыx pук

Какой церковный праздник сегодня

День памяти преподобного Иоанна Пустынника

Во времена гонений на христиан тогда еще молодой Иоанн вместе с матерью и сестрой скрывался от преследований. Подвергая себя опасности, он иногда посещал богослужения в обители. Однажды юноша нашел уединенное место для молитв — пустой колодец. Бросившись в него, святой Иоанн чудесным образом остался жив. В итоге он провел на дне колодца всю оставшуюся жизнь — более 30 лет, соблюдая при этом посты и совершая молитвы. Еду Иоанну приносил благословивший его пустынник. Согласно преданию, после смерти святого у колодца, где он жил и молился, стали происходить многочисленные чудеса.

Изображение: Anonimous / Wikimedia

Какие еще церковные праздники отмечают 11 апреля

День памяти святителя Евстафия исповедника, епископа Вифинийского

День памяти преподобных Марка и Ионы Псково-Печерских

День памяти святого Михаила Викторова исповедника, пресвитера

Четвертый день четвертой седмицы Великого поста.

Приметы на 11 апреля

Если 11 апреля облака высокие и быстрые, то вскоре ожидается хорошая погода.

Если галки в этот день летают стаями, то вскоре пойдет дождь.

Если на Берещенье сок из березы течет быстро и обильно — лето будет дождливым.

Кто родился 11 апреля

Актриса Ирина Безрукова родилась 11 апреля 1965 года. Свою нынешнюю фамилию оставила от брака с актером Сергеем Безруковым (супруги развелись в 2015 году).

Ирина Безрукова стала известна благодаря ролям в фильмах и сериалах: «Коля», «Непрощенный», «Реальная сказка», «Наваждение», «Китайский сервиз», «Есенин». Также она является тифлокомментатором высшей категории.

Фото: Dennis Van Tine / Globallookpress.com

Английский телеведущий и журналист Джереми Кларксон родился в 1960 году. Широкую известность получил после того, как стал ведущим популярного автомобильного шоу Top Gear на телеканале BBC (в 2023 году производство передачи прекратилось). В 2018 году он стал ведущим британского шоу Who Wants to Be a Millionaire?

В 2024 году Джереми Кларксон оказался в центре скандала: на его публикацию в газете The Sun поступило более 25,1 тысячи жалоб из-за резких высказываний о жене принца Гарри Меган Маркл.

Кто еще родился 11 апреля