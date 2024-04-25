Депутат Госдумы нашел атлас расселения украинцев по СССР. Что ему там не понравилось?

Депутат ГД Матвеев показал атлас расселения украинцев по территории СССР

В Госдуме показали атлас расселения украинцев по территории СССР, изданный в 1941 году. Его продемонстрировал депутат Михаил Матвеев, оставшийся недовольным увиденным.

«Явно хохол составлял», — заявил он, говоря о национальности автора атласа.

На карте к местам расселения украинцев отнесены территории современного российского Приазовья и иные территории. В «украинский» цвет окрашен Краснодар. В то же время Крым на карте окрашен в красный цвет, то есть относится к русскому населению.

Михаил Матвеев Кадр: RTVI Новости / YouTube

Зеленский издал указ об «исторически населенных украинцами» территориях России

В начале 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территориях России. В нем он упомянул земли шести российских регионов: «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

В то же время отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос раскритиковал мечты президента Украины о взятии Крыма. Он отмечал, что стремление Зеленского «выпить кофе на набережной Ялты» является его проблемой.

В России отреагировали на указ украинского президента

Российские политики прокомментировали указ Зеленского об «исторически населенных украинцами» территориях. В частности, документ высмеял заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Политик предположил, что при составлении и подписании указа украинский лидер был в неадекватном состоянии — «под воздействием двойной дозы наркотиков». «Главному "украинцу" пора завязывать. Так он скоро Канаду присоединит», — в шутку сказал Медведев.

В свою очередь, сенатор от Республики Крым Ольга Ковитиди заявила, что документ Зеленского является продолжением неадекватного поведения киевских властей.

«Что они там творят — разумному человеку представить сложно. Мы сталкивались с изысками о том, что укры выкопали Черное море, о том, что Иисус Христос из Галичины, а Будда — крымчанин, Богдан — настоящее имя Чингисхана и так далее», — высказалась член Совфеда.

Изображение: Госиздат

В Кремле также высказались о документе Зеленского

Указ президента Украины стал попыткой закамуфлировать проблемы политики Киева, счел официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. При этом пресс-секретарь российского президента призвал не относиться к подобным инициативам как к глупости.

В то же время он высказал мнение, что Зеленский хочет заручиться «абсолютно доминирующей поддержкой», чтобы быть похожим на Владимира Путина.

Украинские граждане не захотели возвращаться к границам 1991 года

Позднее также киевский экономист Алексей Кущ заявил, что границы Украины нельзя рассматривать в отрыве от новых реалий, а возвращаться к территории образца 1991 года никто не хочет. «Границы 1991 года — это просто конституционная норма», — подметил он.

Кущ также отметил, что все говорят о землях, не понимая, что территории, политическую конфигурацию и геополитическое положение страны нельзя рассматривать в отрыве друг от друга. Он подчеркнул, что общество Украины попало в капкан. По его словам, граждане верят в то, что с помощью боевых действий можно восстановить потерянные территории.