Майские праздники в России в 2024 году: сколько будет выходных и рабочих дней

Сегодня, 28 апреля, в России начинаются «майские» — период, в котором традиционно будет много дополнительных выходных дней в честь праздников 1 и 9 Мая. Сколько будут работать и отдыхать россияне в первой половине мая, выяснила «Лента.ру».

Праздничные и выходные дни в мае

В 2024 году россиян в совокупности ожидает восемь нерабочих майских — праздничных и выходных дней, разделенных рабочими днями на две «серии».

Первые праздничные выходные в честь Первомая будут длиться четыре дня — с 28 апреля по 1 мая.

Вторая часть праздничных выходных в честь Дня Победы также будет продолжаться четыре дня — с 9 по 12 мая.

Стандартные выходные (суббота и воскресенье): 4, 5, 18, 19, 25, 26 мая.

Первые длинные выходные в мае

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Праздничные дни, приуроченные к Дню весны и труда, — 28, 29, 30 и 1 мая. Согласно производственному календарю, два следующих дня — 2 и 3 мая — являются рабочими, а 4 и 5 мая — обычными выходными.

У того, кто работает по стандартному графику пять дней в неделю, — в апреле 21 рабочий день и 9 выходных

Суббота, 27 апреля, в этом году стала рабочим днем. Выходной перенесли на понедельник, 29 апреля, чтобы у граждан РФ было четыре полноценных дня отдыха. Вторник, 30 апреля, также сделали нерабочим днем из-за переноса выходного дня со 2 ноября.

Таким образом, перед первыми «майскими» у россиян была шестидневная рабочая неделя — с 22 по 27 апреля.

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Вторые длинные выходные в мае

Второй период выходных в мае, приуроченный к Дню Победы, будет длиться с четверга, 9 мая, по воскресенье, 12 мая. Ради четырехдневного отдыха субботний выходной с 6 января был перенесен на пятницу, 10 мая. При этом 8 мая, в предпраздничный день, граждане будут работать на час меньше.

В мае — 31 день, 20 из которых — рабочие и 11 — выходные

Выгодно ли брать отпуск в мае

Юрист, эксперт hh.ru по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала, что если рабочих дней в месяце меньше, чем обычно, то и размер отпускных выплат, соответственно, будет меньше. Таким образом, брать отпуск в мае с финансовой точки зрения невыгодно.

Самыми выгодными месяцами для отпуска в 2024 году будут три месяца: июль, август и октябрь, в которых по 22-23 рабочих дня, добавила эксперт.

Для увеличения количества дней отдыха можно выбрать для отпуска даты рядом с праздничными днями, а не во время праздников, уверен профессор столичного университета Александр Сафонов.

Значение и традиции майских праздников

Праздник весны и труда 1 Мая

История первомайских демонстраций берет свое начало еще в XIX веке: рабочие в Америке и Европе требовали улучшения условий труда, нормированного графика и выходных. В Российской империи бастующие добивались смены власти.

После революции 1917 года, с приходом к власти большевиков, многие требования трудящихся были выполнены. Первомай, который тогда был назван Днем Интернационала, стали отмечать в стране официально, а сам праздник стал выходным днем.

В 1970-х в СССР праздник переименовали в День международной солидарности трудящихся, а в 1992 году — в Праздник весны и труда.

Члены профсоюзов и сотрудники различных трудовых организаций и в наши дни принимают участие в тематических мероприятиях в честь 1 Мая. В этот день также устраиваются веломарафоны и мотопробеги, майские забеги.

Однако большинство россиян предпочитает проводить первомайские выходные на природе — на даче или пикниках, устраивая застолья с шашлыками. Также в длинные выходные многие уезжают в мини-путешествия в другие города.

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

День Победы 9 Мая

9 Мая 1945 года граждане Советского Союза узнали о полной капитуляции Германии и окончании Великой Отечественной войны.

Однако выходным днем 9 Мая было лишь в первые два года после войны. С 1947 года и последующие 18 лет в этот день советские граждане трудились. А праздничные мероприятия с концертами, собраниями и салютом проходили по вечерам, после рабочего дня.

Нерабочим днем 9 Мая сделали лишь в 1965 году — в 20-ю годовщину Победы

Сейчас День Победы в России отмечается с размахом. В этот день на Красной площади проходит традиционный парад, на которой попасть можно только по приглашениям. Москвичи и гости столицы могут увидеть военную технику, которая участвует в параде, на улицах города после мероприятия, например, на Новом Арбате.

9 Мая по всей стране устраиваются праздничные концерты, гремят салюты, граждане поздравляют ветеранов и возлагают цветы к мемориалам в память о павших на войне.

Также в этот день в городах России и других стран мира проходит акция «Бессмертный полк» в память об участниках Великой Отечественной войны. В 2024 году шествия будут отменены в связи с угрозой общественной безопасности, а само мероприятие пройдет в онлайн-формате.