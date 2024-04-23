Россиянам рассказали, где можно отдохнуть без загранпаспорта и визы. Куда поехать на праздники?

В АТОР опубликовали список стран, которые можно посещать без загранпаспорта

Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали соотечественникам страны, для посещения которых не потребуется загранпаспорт и виза. Всего в перечень вошли шесть направлений.

Первой в списке значится Белоруссия. Добраться туда можно самолетом, поездом или автомобилем. Прямые рейсы в Минск выполняются из Москвы и более чем десяти городов России. Из столицы также можно улететь в Брест, а в Гомель — и из Санкт-Петербурга. Авиабилеты из Москвы в Минск с отправлением 27 апреля будут стоить от 10,2 тысячи рублей в одну сторону на одного человека, рассказали в АТОР. Желающим посетить эту страну посоветовали посмотреть замки Мир и Несвиж, съездить в Гродно, посетить родину Марка Шагала Витебск и Брестскую крепость.

Фото: Александр Патрин / Коммерсантъ

Еще одним вариантом, куда отправиться на праздники и в отпуск, является Казахстан. Из Москвы и других регионов существуют прямые рейсы в Казахстан: Астану, Алма-Ату, Актау и Шымкент. Авиабилеты из Москвы в Астану с отправлением 27 апреля обойдутся в сумму от 18,2 тысячи рублей в одну сторону на одного пассажира, в Актау (вылет 26 апреля) — от 13 тысяч в одну сторону на одного человека.

Любителям природы советуют отправиться в горы Алатау, на озеро Каинды или озеро Балхаш. Туристов также ждут мавзолей поэта Ходжи Ахмеда Ясави XV века, подземная мечеть Бекет-Ата и петроглифы урочища Тамгалы-Тас.

Россиянам также советуют посетить Киргизию, Армению, Абхазию и Южную Осетию

Из Москвы и нескольких других регионов есть прямые рейсы в Бишкек и Ош. Авиабилет на перелет между двумя столицами — от 14 тысяч рублей. В Киргизии путешественникам рекомендуют поехать в горы Тянь-Шань и на озеро Иссык-Куль, увидеть ущелье Джети-Огуз, старую башню Бурана.

В Армению по внутреннему паспорту можно въехать через международные аэропорты Еревана и Гюмри. Авиабилеты на перелет между двумя столицами с отправлением 27 апреля — от 21 тысячи рублей, за экскурсионные туры на пять дней нужно будет заплатить от 73 тысяч рублей на двоих

Добраться из России до Абхазии можно автомобильным либо железнодорожным транспортом, однако, как отмечают эксперты, удобнее всего долететь до Сочи, через границу ездят маршрутные такси. Авиабилеты из Москвы в Сочи с отправлением 27 апреля будут стоить от 11,3 тысячи рублей в одну сторону на одного.

Наконец, добраться до Южной Осетии можно автотранспортом по Транскавказской автомагистрали, однако лучше самолетом до Владикавказа, а оттуда до Цхинвала. За авиабилеты из Москвы во Владикавказ нужно будет заплатить от 11 тысяч рублей. Экскурсионные туры на пять дней — от 32 тысяч рублей на двоих.

Фото: Иван Шаповалов / Коммерсантъ

Турция стала лидером турпотока россиян на майские праздники

Как рассказали в АТОР, на долю страны выпали 46 процентов всех туров между 26 апреля и 3 мая. На втором месте оказался Египет с 25 процентами проданных туров за последние две недели. Третью строчку занимают ОАЭ, дальше следуют Россия и Таиланд.

В то же время среди наиболее популярных российских туристических городов на майские праздники самыми бюджетными оказались Краснодар, Самара и Владикавказ. Средний чек на проживание по России в период майских праздников, по данным аналитиков, вырос на десять процентов год к году и составил 5,4 тысячи рублей в сутки.

В 2024 году россияне могут посетить без визы порядка 100 стран

В список безвизовых входят как популярные у соотечественников Турция, Грузия, Армения, Израиль, так и довольно экзотичные страны, например Антигуа и Барбуда, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Тринидад и Тобаго. Российский паспорт в 2024 году занял 51-е место (из 104) в ежегодном рейтинге самых «сильных» в мире — документ позволяет гражданам посещать без виз 119 государств.

Европейские направления были одними из самых популярных у россиян, но с 2022 года попасть в страны Запада стало затруднительно. Так, был отменен упрощенный визовый режим для россиян, действовавший с 2007 года. К получению шенгенской визы теперь предъявляются более строгие требования, часть государств объединения отказалась от выдачи шенгена российским гражданам. По обычному загранпаспорту можно въехать в Белоруссию, Боснию и Герцеговину, Молдавию, Сербию и Черногорию.

Помимо прочего, с 1 августа 2023 года возобновилась программа безвизовых поездок в Китай в составе организованных групп.