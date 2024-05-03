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12:16, 3 мая 2024Экономика

Часть заблокированных западных средств отдали российским компаниям

«Ведомости»: Росбанк и «Лидер» забрали средства с западных средств на счетах «С»

Фото: Мария Бакланова / Коммерсантъ

Росбанк и управляющая компания «Лидер» (принадлежит «Газпрому» и ВЭБ.РФ) смогли забрать средства со счетов типа «С», на которых лежат заблокированные средства инвесторов из недружественных стран. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ходом процессов, и представителя банка пишут «Ведомости».

Ранее обе компании добились удовлетворения иска к бельгийскому депозитарию Euroclear. После этого они потребовали принудительно взыскать средства с ответчика.

В январе президент России Владимир Путин запретил взыскивать средства со счетов типа «С» по исполнительным документам, но в апреле другой указ вывел из-под запрета случаи, когда арбитраж удовлетворил иск до 3 января. В список успевших одержать победу также попали МТС Банк, банк «Санкт-Петербург» и бывший сенатор Ефим Малкин.

Росбанк требовал от Euroclear 58 миллионов долларов и 98,2 миллиона рублей, УК «Лидер» — 122,5 миллиона рублей. МТС Банк, в котором сообщили о процессе возбуждения исполнительного производства, хочет взыскать 37,9 миллиона долларов.

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Счета типа «С» введены в ответ на заморозку российских активов западными странами после начала боевых действий на Украине. На них переведены активы, которые хранились на российских счетах депо иностранных депозитариев. Последняя официальная оценка суммы этих активов составляет 700 миллиардов рублей.

В общей сложности в российские арбитражные суды подано около 150 исков к депозитариям Euroclear и Clearstream. Однако если формулировки указа не изменят, то подавляющее большинство компаний не смогут рассчитывать на деньги со счетов «С».

По оценкам экспертов, основной причиной запрета на взыскание стало намерение властей попытаться обменять эти средства на российские активы, замороженные на Западе. С 25 марта до 8 мая российские частные инвесторы имеют возможность подать заявку на продажу бумаг стоимостью до 100 тысяч рублей, а иностранцы будут оплачивать их деньгами со счетов «С». Однако европейские регуляторы не одобрили такую схему, в связи с чем обмен оказался под вопросом.

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      Платон Щукин
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