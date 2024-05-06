Появилось видео с атакованными дронами-камикадзе ВСУ под Белгородом автобусами

Mash опубликовал видео с автобусами, атакованными дронами ВСУ под Белгородом

В сети появились кадры с автобусами, атакованными утром 6 мая дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Борисовском районе Белгородской области по пути к свиноферме «Агро-Белогорье». Видео опубликовал Mash в Telegram.

На записи видно одну из поврежденных «ГАЗелей», у которой взрывной волной и поражающими элементами выбило окна. Далее очевидец снял, как двое мужчин перетаскивают тело одной из жертв атаки из другого автобуса в легковую машину.

Как пишет издание, машины и тела перевезли в село Грузское, расположенное рядом с местом атаки.

Канал также выяснил, что жертвами удара стали пять мужчин и две женщины. Кроме того, состояние трех пострадавших оценивается как крайне тяжелое, их готовят к транспортировке в Белгород.

Ранее стало известно, что число пострадавших при атаке ВСУ на автобусы с сотрудниками «Агро-Белогорья» выросло до 42. Среди раненых есть дети.

6 мая беспилотники ВСУ атаковали сразу несколько населенных пунктов Белгородской области. В Шебекино украинский дрон упал и взорвался в частном жилом секторе. В результате осколочные ранения получила местная жительница. Еще один человек пострадал при атаке летательного аппарата в километре от места удара по автобусам «Агро-Белогорье».