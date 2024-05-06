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15:17, 6 мая 2024Спорт

Верховный суд Швейцарии обвинили в затягивании дела Валиевой

Журова обвинила Верховный суд Швейцарии в затягивании дела Валиевой о допинге

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила Верховный суд Швейцарии в намеренном затягивании дела о допинге фигуристки Камилы Валиевой. Ее комментарий приводит РИА Новости.

По словам Журовой, в Швейцарии изначально затянули процесс на два года, хотя подобные дела рассматриваются в течение месяца. «Не верю, что они пересмотрят решение. Если бы не было политики, то возможность была бы. Но сейчас это невозможно. Еще золото командника надо будет забирать у американцев. Кто же это сделает?» — отметила депутат.

1 марта Верховный суд зарегистрировал апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации Валиевой из-за допингового скандала. Отмечается, что если суд встанет на сторону фигуристки, то дело вернется в CAS на пересмотр.

30 января медали командного турнира Олимпиады-2022 были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку, золото перешло США, серебро — Японии.

29 января Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с момента взятия пробы — 25 декабря 2021 года. О том, что в ней были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина, стало известно после окончания командного турнира на Играх в Пекине.

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