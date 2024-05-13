Песков назвал должность Шойгу в ФСВТС

Пресс-секретарь Песков заявил, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС

Сергей Шойгу на посту председателя Совета безопасности (СБ) будет курировать работу Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

«Секретарь СБ РФ Сергей Шойгу будет именно курировать работу ФСВТС. Речи о том, что он будет непосредственным руководителем этой службы, не идет», — пояснил представитель Кремля.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о структуре федеральных органов власти. Из документа следует, что ФСВТС выводится из подчинения министерства обороны страны в прямое подчинение президента России.

Шойгу покинет должность министра обороны России спустя 12 лет на посту. В Кремле это решение объяснили необходимостью повысить открытость военного ведомства для внедрения «всех передовых идей, для создания условий по экономической конкурентоспособности». Путин предложил назначить главой Минобороны бывшего вице-премьера Андрея Белоусова.