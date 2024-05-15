В России отреагировали на призыв депутата Рады к расстрелам из-за Волчанска

Депутат Журова раскритиковала призыв депутата Рады Гончаренко к расстрелам

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова раскритиковала призыв украинского политика, депутата Верховной Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) к расстрелам на фоне обострения ситуации в городе Волчанск Харьковской области. Своим комментарием депутат поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

«Гончаренко столько уже наговорил. Его даже в Европарламенте [когда он там выступал] останавливали. Это громкое заявление, которое, если честно, является фашистским», — высказалась Журова.

Ранее Гончаренко в своем Telegram призвал к расстрелам на фоне обострения ситуации в Волчанске. Он отметил, что в настоящее время Вооруженные силы (ВС) России уже занимают позиции на улицах Волчанска. Политик также выразил сомнение, что местные власти в текущих условиях смогут построить укрепления.

13 мая глава Волчанской военной администрации Тамаз Гамбарашвили заявил, что в приграничных районах Харьковской области возводились фортификации. По его словам, «все было построено, но, возможно, не так плотно». Гамбарашвили также сообщил, что в регионе продолжаются работы по строительству укреплений.

12 мая стало известно, что российские военные зашли в Волчанск. Сообщалось, что в тот день к городу стянулись десятки единиц тяжелой техники ВС России.