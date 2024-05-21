Жителей российского региона предупредили о ракетной опасности
На территории всей Белгородской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом местных жителей предупредил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Он призвал укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, Туалете или кладовой. Тем, кто оказался на улице, Гладков посоветовал спуститься в укрытие.
В 13:46 губернатор объявил об отмене сигнала опасности.
Ранее в Минобороны России отчитались, что за час с 11:20 до 12:20 по московскому времени средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Белгородской областью четыре беспилотника Вооруженных сил Украины.
Помимо этого, в ночь на 21 мая над регионом уничтожили снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» и два дрона самолетного типа.