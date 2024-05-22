Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:16, 22 мая 2024Наука и техника

Названы особенности попытавшейся атаковать Россию американской ракеты HARM

Военный эксперт Дандыкин: ракета HARM нацелена на уничтожение российских ПВО

Фото: Ssgt Scott Stewart / Wikipedia

Американские ракеты HARM, которыми Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать приграничный российский регион, нацелены на уничтожение средств противовоздушной обороны (ПВО), рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об особенностях ракеты он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«Это ракета, которая нацелена прежде всего против нашей противовоздушной обороны. Нацелена выманивать наши средства ПВО, уничтожать наши радиолокационные станции. Мы частенько их сбиваем. Не то что легко им противостоять, но мы нашли ключ к ним», — поделился Дандыкин.

Материалы по теме:
«Это совсем опасно». Медведев высказался о возможных границах санитарной зоны и обратился к западным лидерам
«Это совсем опасно». Медведев высказался о возможных границах санитарной зоны и обратился к западным лидерам
18 мая 2024
«Это самое большое преимущество». Зеленский пожаловался на Запад и высказался о наступлении России под Харьковом
«Это самое большое преимущество». Зеленский пожаловался на Запад и высказался о наступлении России под Харьковом
18 мая 2024

Ранее Украина попыталась атаковать приграничный российский регион с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и американских противорадиолокационных ракет HARM. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России. По их данным, пресечение попытки атаки ВСУ на Белгородскую область произошло 22 мая около 11:30 по московскому времени.

Также Украина выпустила по Белгородской области снаряды из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». В российском оборонном ведомстве уточнили, что попытка атаки ВСУ была предпринята около 6:40 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия заняла Клещеевку в ДНР. На Украине называли это село «ключом к Бахмуту»

      Россияне назвали любимое музыкальное событие

      Участник раскрыл подробности массовой драки со стрельбой в Москве

      Жители Каменки-Днепровской пожаловались на отравление после ударов ВСУ

      Оценено количество запрещенного жилья в Москве

      Инстасамка высказалась о скандале с визажистами

      Главу следственного отдела Дербента заподозрили в мошенничестве с недвижимостью

      В Грузии назвали неприемлемыми угрозы об отмене безвизового режима с ЕС

      В российском городе обнаружили наркоплантацию в квартире

      Подсолнечное масло оказалось полезнее оливкового

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше