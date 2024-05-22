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17:23, 22 мая 2024Спорт

Валиева показала кадры с последнего звонка

Российская фигуристка Камила Валиева показала кадры с последнего звонка в школе

Фото: @kamilavalieva26

Российская фигуристка Камила Валиева показала, как прошел ее последний звонок в школе «Самбо-70». Кадры спортсменка опубликовала в своем Telegram-канале.

Валиева приняла участие в церемонии поднятия флага России и дала последний звонок. 18-летняя ученица 11 «В» класса появилась на мероприятии в новом образе — она сделала стрижку каре и уложила волосы локонами.

29 января Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Она лишилась золота чемпионата Европы и командного турнира Олимпийских игр-2022.

После этого Валиева прервала тренировки у Этери Тутберидзе и была исключена из состава сборной России. Спортсменка анонсировала участие в шоу в Китае в главной роли. Также она выступит в ледовом спектакле Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

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      Дарья Коршунова
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