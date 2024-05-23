Названа самая популярная дата рождения в России

«Тинькофф Журнал»: самой популярной датой рождения в России является 1 января

Самая популярная дата рождения в России — 1 января, установили специалисты «Тинькофф Журнал». Эксперты проанализировали даты рождения за 70 лет и выяснили самые популярные дни регистрации рождения на основе обезличенных данных более 40 миллионов клиентов Тинькофф Банка. Результаты исследования оказались в распоряжении «Ленты.ру».

По данным аналитиков, самые частые и редкие даты рождения связаны с особенностями регистрации. Чаще всего дни рождения россияне отмечают 1, 2 января и в первые числа месяцев с февраля по сентябрь. Также чаще среднего регистрируют детей в «круглые» числа и памятные даты, например, по десятым числам или 23 февраля. Реже всего, кроме 29 февраля, в дни с 27 по 31 декабря.

Особенности регистрации рождений меняются со временем: в советские годы родившихся 1 января, в праздничные дни и памятные даты аномально много, а среди родившихся в 2000-е — аномально мало исследование Тинькофф Банка

Специалисты отмечают, что в советские годы из-за правил призыва в армию, ошибок при регистрации рождений, а также того, что реальные данные могли быть просто неизвестны, многим детям записывали дату рождения произвольно — 1 января или другое первое число.

При этом среди родившихся после 2005 года доля родившихся 1 января меньше среднего. Также меньше родившихся на майских праздниках, 8 Марта, 23 Февраля и в другие праздничные дни. Возможно, в эти дни реже делают кесарево сечение, а ЗАГСы после праздников вписывают в документы дату регистрации, а не фактическую дату рождения.

Сезонность рождаемости с 1950 года

По данным аналитиков, в 1950-1974 года дети чаще рождались в первой половине года — с января по апрель. Самые частые даты рождения в этот период: 1 и 2 января, 3 января, 1 февраля, 23 февраля, 1 марта, 8 марта, 1 апреля, 1 мая, 8 августа, первые числа других месяцев, 7 ноября. Самые редкие: 29 февраля, дни с 21 по 31 декабря, 31 октября.

В 1975-1999 годы пик рождений — с мая по июль. Самые частые дни рождения в этот период: 1, 3, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 5 мая, 10 и 20 июня, 25 июня. Самые редкие: 29 февраля, 9 и 11 августа, 19, 24 и 31 октября, 7 и 9 ноября, 13 декабря, 28-31 декабря.

А в 2000-2014 пик рождаемости смещается на июль-сентябрь. Чаще всего дни рождения россияне, родившиеся в этот период, празднуют 1 августа и 1 июня, 20 июня, 10 июля, 24 и 25 июля, 8 августа, 25 и 26 сентября, 1 октября. Реже всего: 29 февраля, 31 декабря, 2 и 7 января, 8 марта, 23 февраля, 1, 2 и 9 мая, 11 апреля.

Ранее аналитики «Тинькофф Журнала» выяснили, что суммы в квитанции за ЖКУ в разных городах России могут различаться более чем в 3 раза.

По данным исследования, самыми дорогими по стоимости ЖКУ в России оказались Нарьян-Мар, Анадырь, Магадан, Якутск и Петропавловск-Камчатский, где квартплата составляет от 8 650 до 9 424 рублей. Дешевле всего коммуналка в городах Северного Кавказа. На последних местах рейтинга также оказались некоторые сибирские города, например, Ангарск и Иркутск.