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09:06, 27 мая 2024Спорт

Фитнес-эксперт дала 13 советов для получения идеального тела после 50 лет

Эксперт Мейер посоветовала продолжать выполнять силовые тренировки после 50 лет

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Фитнес-эксперт Кейт Мейер назвала способ, который поможет добиться идеального тела после 50 лет. Ее слова приводит издание Eat This, Not That.

Специалист дала 13 советов, следуя которым можно оставаться в форме. В первую очередь Мейер рекомендовала продолжать выполнять силовые и кардиотренировки, так как они помогают поддерживать мышечную массу и снижают вероятность возникновения ряда возрастных заболеваний. По словам тренера, лучше делать те упражнения, которые нравятся, чтобы было проще сохранять мотивацию.

Мейер предложила сосредоточиться на балансе и подвижности, что поможет избежать травм. Также важно уделять внимание питанию (в частности — уровню белка), водному балансу, сну и общей активности. Чтобы прогрессировать, эксперт посоветовала сделать последовательный распорядок дня и найти компанию для занятий. Кроме того, Мейер подчеркнула, что необходимо регулярно посещать врачей и не пренебрегать психическим здоровьем.

Ранее американский фитнес-тренер Брайан Кран перечислил топ-3 упражнений для мужчин старше 40 лет, которые подходят для похудения без потери мышечной массы. Обязательными он назвал тягу гантелей, отжимания и приседания.

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      Дарья Коршунова
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