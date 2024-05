Фитнес-эксперт дала 13 советов для получения идеального тела после 50 лет

Эксперт Мейер посоветовала продолжать выполнять силовые тренировки после 50 лет

Фитнес-эксперт Кейт Мейер назвала способ, который поможет добиться идеального тела после 50 лет. Ее слова приводит издание Eat This, Not That.

Специалист дала 13 советов, следуя которым можно оставаться в форме. В первую очередь Мейер рекомендовала продолжать выполнять силовые и кардиотренировки, так как они помогают поддерживать мышечную массу и снижают вероятность возникновения ряда возрастных заболеваний. По словам тренера, лучше делать те упражнения, которые нравятся, чтобы было проще сохранять мотивацию.

Мейер предложила сосредоточиться на балансе и подвижности, что поможет избежать травм. Также важно уделять внимание питанию (в частности — уровню белка), водному балансу, сну и общей активности. Чтобы прогрессировать, эксперт посоветовала сделать последовательный распорядок дня и найти компанию для занятий. Кроме того, Мейер подчеркнула, что необходимо регулярно посещать врачей и не пренебрегать психическим здоровьем.

