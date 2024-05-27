Танкеры «Газпрома» начали терять деньги из-за угроз атак

«Ведомости»: СПГ-танкеры «Газпрома» начали обходить Красное море из-за хуситов

Угроза атаки на танкеры со сжиженным природным газом (СПГ) заставляет «Газпром» отправлять их в обход Суэцкого канала и Красного моря, то есть вдоль побережья Африки и мимо мыса Доброй Надежды. Об этом со ссылкой на данные компании Kpler и системы отслеживания судов MarineTraffic пишут «Ведомости».

Причиной такого увеличения маршрута стала угроза атак йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситы), которые нападают на проходящие мимо суда для поддержки палестинского движения ХАМАС. Вначале хуситы утверждали, что запрещают проход судам, связанным с Израилем, но позднее атакам подвергались и нейтральные суда, в том числе связанные с Россией.

Поскольку маршрут в обход Африки в 1,5 раза длиннее, «Газпром» теряет деньги на изменении логистики. Как подчеркивают аналитики, авария газовоза в условиях дефицита такого вида судов в мире может обойтись компании гораздо дороже.

По расчетам ФГ «Финам», поставщик в зависимости от вместимости судна и ставки фрахта переплачивает из-за изменения пути 7-11 долларов на тысячу кубометров. Руководитель проектов компании «Имплемент» Иван Тимонин оценивает рост транспортных затрат при обходе Африки в 21 доллар на тысячу кубометров, до уровня 100 долларов.

В январе в обход Африки уже направлялся СПГ-танкер с проекта «Ямал СПГ» компании «Новатэк». Для «Газпрома» первым по такому пути направился СПГ-танкер «Псков» (ходит под флагом Габона) с 74,3 тысячи тонн СПГ на борту. Он вышел в Финский залив 8 апреля, а прибыл к побережью Китая 21 мая.

Вторым судном стала плавучая регазификационная установка «Маршал Василевский» (ходит под российским флагом), оно вышло с компрессорной станции «Портовая» с 75,6 тысячи тонн СПГ на борту. По мнению старшего аналитика по нефти Kpler Виктора Катоны, этот танкер также следует в Китай, хотя порт назначения не указан.

Эксперты отмечают, что экспорт СПГ в Китай рентабелен даже при таком усложнении логистики. Для того чтобы перевозки потеряли смысл, цены на газ в регионе должны упасть почти в два раза.

Ранее сообщалось, что по итогам 2023 года убытки Газпрома по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) составили 629 миллиардов рублей, в том числе на газовый бизнес пришлось 1,1 триллиона рублей убытка.