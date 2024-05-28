В Финляндии назвали нелепым второе место сборной России в рейтинге IIHF

Мэр Тампере Куммола назвал нелепым второе место сборной России в рейтинге IIHF

Мэр финского города Тампере Калерво Куммола высказался о рейтинге национальных команд по версии Международной федерации хоккея (IIHF). Его слова приводит Ilta Sanomat.

Куммола назвал нелепым второе место сборной России в рейтинге. Он обратил внимание на то, что за последние шесть лет отечественная команда завоевала лишь одну бронзовую награду на чемпионатах мира. «Лучше бы вообще весь рейтинг закрыли», — посчитал политик.

Ранее стало известно, что сборная России поднялась на одну строчку рейтинга IIHF. Команда располагается на втором месте, имея в активе 4065 очков. Отстраненные россияне поднялись в списке после поражения сборной Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира 2024 года. Лидирует в рейтинге Канада с 4100 очками. Третье место занимает команда Финляндии, набравшая 3955 очков.

В феврале IIHF продлила отстранение сборных России и Белоруссии на сезон-2024/2025. Официально озвученной причиной стали текущие риски безопасности.

