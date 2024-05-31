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12:51, 31 мая 2024Спорт

Названы риски для решивших поехать на Олимпиаду-2024 россиян

Депутат Журова заявила, что россиян будут провоцировать на Олимпиаде-2024

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова назвала риски для российских спортсменов, которые решили поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Ее слова приводит РИА Новости.

«Могут же быть и провокации. Будет нервная обстановка. Им нужно за всем следить — не дай бог что-то подмешали, подкинули», — заявила Журова. Она добавила, что давление на отечественных атлетов будет колоссальным, а французская сторона не сможет быть дружелюбной к ним.

В апреле 2024 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин говорил, что спортсмены сами принимают решение об участии в Олимпиаде. Он подчеркнул, что Международный олимпийский комитет (МОК) обещал не заставлять отечественных атлетов подписывать бумаги против российской власти.

В декабре 2023-го МОК решил допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на Игры-2024 не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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