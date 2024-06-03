Россиянка заставила зрителей «Ролан Гаррос» скандировать ее имя

Россиянка Мирра Андреева заставила зрителей «Ролан Гаррос» скандировать ее имя

Российская теннисистка Мирра Андреева заставила зрителей «Ролан Гаррос» скандировать ее имя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После матча 1/8 финала с представляющей Францию Варварой Грачевой Андреева рассказала о том, как справлялась с тем, что трибуны поддерживали ее соперницу. «Я знала, что будет сложно, но я знаю, как использовать энергию трибун, если они поддерживают не меня. Все кричали "Варвара, Варвара", а я представляла, что они кричат мое имя», — заявила она. После этого зрители начали скандировать «Мирра».

Ранее 3 июня Андреева обыграла Грачеву в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Она впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Кроме того, Андреева осталась единственной представительницей России на Открытом чемпионате Франции как в женском, так и в мужском турнире.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. По итогам прошлого сезона Женская теннисная ассоциация (WTA) признала ее лучшим новичком года.