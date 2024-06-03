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21:42, 3 июня 2024Спорт

Россиянка заставила зрителей «Ролан Гаррос» скандировать ее имя

Россиянка Мирра Андреева заставила зрителей «Ролан Гаррос» скандировать ее имя
Мирра Андреева

Мирра Андреева. Фото: Lisi Niesner / Reuters

Российская теннисистка Мирра Андреева заставила зрителей «Ролан Гаррос» скандировать ее имя. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

После матча 1/8 финала с представляющей Францию Варварой Грачевой Андреева рассказала о том, как справлялась с тем, что трибуны поддерживали ее соперницу. «Я знала, что будет сложно, но я знаю, как использовать энергию трибун, если они поддерживают не меня. Все кричали "Варвара, Варвара", а я представляла, что они кричат мое имя», — заявила она. После этого зрители начали скандировать «Мирра».

Ранее 3 июня Андреева обыграла Грачеву в двух сетах со счетом 7:5, 6:2. Она впервые в карьере вышла в 1/4 финала турнира «Большого шлема». Кроме того, Андреева осталась единственной представительницей России на Открытом чемпионате Франции как в женском, так и в мужском турнире.

Ранее Андреева вошла в лонг-лист рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. По итогам прошлого сезона Женская теннисная ассоциация (WTA) признала ее лучшим новичком года.

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