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07:42, 6 июня 2024Мир

Во Франции задержали уроженца Донбасса после взрыва в номере отеля. Его подозревают в планах подрыва грузов для Украины

Figaro: после взрыва в номере отеля во Франции арестован уроженец Донбасса

Фото: Unsplash.com

Французская полиция арестовала уроженца Донбасса с гражданством России и Украины после взрыва в номере отеля в гостиничной зоне аэропорта имени Шарля де Голля, где он проживал. Об это сообщила газета Le Figaro.

В материале отмечается, что 26-летний мужчина был госпитализирован с травмами.

Национальная антитеррористическая прокуратура начала расследование в отношении задержанного. Фигуранта передали сотрудникам Генеральной дирекции внутренней безопасности Франции (DGSI).

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Отель пришлось эвакуировать

Фигуранта задержали в муниципалитете Руасси-ан-Франс в понедельник, 3 мая. Он получил серьезные ожоги лица при изготовлении самодельной взрывчатки в номере отеля, уточнило издание BFM.

Первые находки позволили обнаружить на месте [преступления] предметы и материалы, предназначенные для изготовления взрывных устройств. Один из них взорвался. Отель пришлось эвакуировать

BFM

После ареста в номере уроженца Донбасса полиция обнаружила несколько взрывных устройств, а также аммиачную селитру — «недорогое взрывчатое вещество, популярное среди террористов», говорится в публикации еженедельника Le Journal du Dimanche.

Следователи также обнаружили деньги, несколько фальшивых паспортов и стрелковое оружие.

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Сегодня

Мужчина подозревается в попытке подрыва груза с предназначенным для Украины вооружением

Le Journal du Dimanche со ссылкой на источники заявил, что мужчина пытался изготовить взрывное устройство для подрыва груза с предназначенным для Украины вооружением.

По данным нескольких источников, близких к делу, следователи думают о российском шпионе, который пытался атаковать технику французской армии, предназначенную для Украины

Le Journal du Dimanche

4 июня Национальная антитеррористическая прокуратура Франции начала расследование по фактам «участия в террористическом преступном сообществе с целью подготовки преступлений, связанных с нападениями на людей» и «хранения зажигательного или взрывчатого вещества».

Задержанный отрицает планы совершения теракта

По данным источников Le Figaro, близких к следствию, подозреваемый, получивший российское гражданство, отрицает какие-либо планы нападения и утверждает, что это была простая случайность.

Однако в Генеральной дирекции внутренней безопасности подчеркнули, что французские власти очень серьезно относятся к этому вопросу.

И тем большую тревогу вызывает присутствие этого человека возле первого французского аэропорта

Le Figaro

Между Россией и Францией в последние недели выросло напряжение. 5 июня МИД Франции пригрозил последствиями посольству России в Париже из-за слов российских дипломатов о том, что отправленные на Украину французские военные инструкторы будут законной целью для Вооруженных сил РФ.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Москва ответит Франции в случае каких-либо мер в отношении российских дипломатов.

В конце мая стало известно, что французский лидер Эммануэль Макрон хочет сформировать из стран Европы коалицию инструкторов для отправки на Украину. По данным газеты Le Monde, отправка французских и европейских инструкторов на помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ) может быть вопросом нескольких недель или даже дней.

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      Марина Совина
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