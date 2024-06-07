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03:40, 7 июня 2024Бывший СССР

«Наш гражданин жертва в этой ситуации». В Киргизии отреагировали на дело в отношении высадившего бойцов СВО таксиста

МИД Киргизии: дело высадившего участников СВО в Москве таксиста прекратили

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Посольство Киргизии в Москве дало свою оценку ситуации вокруг таксиста Аипбека Латипова, оказавшегося везти бойцов специальной военной операции (СВО) и высадившего их на МКАД. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Советник дипмиссии в Москве Манас Жолдошбеков пообещал, что посольство будет биться за права своего соотечественника.

Наш гражданин жертва в этой ситуации

Манас Жолдошбековсоветник посольства Киргизии в Москве

Ранее киргизский МИД направил официальную ноту в адрес российского дипведомства с просьбой об объективном рассмотрении дела Латипова. В Бишкеке сообщили, что уголовное дело в отношении киргизского таксиста было прекращено за отсутствием состава преступления.

Дело в отношении таксиста продолжилось

Несмотря на утверждения киргизского МИД, расследование уголовного дела в отношении Латипова продолжается. Адвокат Эрланбек Токтосунов пояснил, что общался со следователем, и тот запросил характеризующие материалы на подзащитного.

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Источник информагентства «Регнум» подтвердил, что поступившая из МИД Киргизии информация о прекращении дела ошибочна. По его информации, речь идет лишь о невозбуждении нового уголовного дела по еще одной статье УК.

Ранее «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России, что дело завели по статье 282 («Возбуждение ненависти, вражды, а равно унижение человеческого достоинства») УК РФ. Делом заинтересовался глава СК Александр Бастрыкин. Он запросил доклад о ходе расследования действий таксиста, оскорблявшего россиян. Отчитаться о результатах расследования поручено исполняющему обязанности руководителя управления СК России по Москве Виталию Саксину.

Таксист и пассажиры высказали разные версии инцидента

Инцидент, ставший поводом для расследования, произошел 3 июня. Таксист-мигрант высадил участников СВО, после того, как они начали обсуждать теракт в «Крокус Сити Холле». Как рассказали военные, мужчина потребовал их покинуть машину, а когда они отказались это делать, выбежал на проезжую часть и позвал на помощь двух таксистов — «таких же его собратьев», как выразился один из россиян.

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В свою очередь, водитель Аипбек Латипов утверждает, что севшие к нему в такси мужчины были пьяны и неадекватны, а кроме того, выбрали конечной точкой поездки адрес, находившийся в 100 километрах от места старта. В ходе поездки они изменили способ оплаты на наличные и таксист сообщил пассажирам, что вынужден прекратить поездку. Контекст, в котором упоминались СВО и теракт в «Крокусе», был тревожным: пассажиры делали ксенофобские ремарки о мигрантах, зарабатывающих в России, несмотря на события в стране.

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      Марина Совина
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