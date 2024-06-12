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18:29, 12 июня 2024Спорт

Объявлено место проведения матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Краснодаром» пройдет в Волгограде

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде. Об этом объявил Российский футбольный союз (РФС) на сайте.

Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля. За трофей поборются «Зенит» и «Краснодар».

«Зенит» в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат и Кубок России. «Краснодар» сыграет в матче, так как занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).

В 2023 году обладателем Суперкубка стал «Зенит». Сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА в послематчевой серии пенальти со счетом 5:4.

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