Объявлено место проведения матча за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде. Об этом объявил Российский футбольный союз (РФС) на сайте.
Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» 13 июля. За трофей поборются «Зенит» и «Краснодар».
«Зенит» в сезоне-2023/2024 выиграл чемпионат и Кубок России. «Краснодар» сыграет в матче, так как занял второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ).
В 2023 году обладателем Суперкубка стал «Зенит». Сине-бело-голубые оказались сильнее московского ЦСКА в послематчевой серии пенальти со счетом 5:4.