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06:36, 15 июня 2024Экономика

Негосударственные пенсионные фонды обяжут выявлять конфликты интересов. Какие требования выдвинул Центробанк?

ЦБ РФ планирует обязать НПФ выявлять конфликты интересов и управлять ими

Фото: Globallookpress.com

Банк России хочет с 1 января 2025 года обязать негосударственные пенсионные фонды (НПФ) выявлять конфликты интересов и управлять ими.

При этом допустить их возникновение фонды смогут только в том случае, если это не нарушает права клиентов, и они уведомлены о конфликте интересов, говорится в заявлении регулятора.

Центробанк разработал проект требований, которые призваны защитить интересы вкладчиков и застрахованных лиц. В документе определяются правила выявления конфликтов интересов и описываются конкретные ситуации, в которых они могут возникнуть.

Требования, предъявляемые к НПФ, аналогичны подходам к регулированию конфликтов интересов профучастников, управляющих компаний и направлены на усиление защиты прав и законных интересов их клиентов

Банк России

Проект вынесен на общественное обсуждение, Банк России принимает замечания и предложения до 28 июня текущего года.

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1 марта 2024

Путин поручил продлить срок софинансирования долгосрочных накоплений россиян

7 июня президент России Владимир Путин поручил продлить срок софинансирования добровольных долгосрочных накоплений россиян.

Глава государства напомнил, что в стране с 1 января запущена программа поддержки таких накоплений. По его словам, она «пока отстает от целевых показателей», в связи с чем Путин поручил в рамках донастройки работы резко увеличить период софинансирования сбережений граждан, составляющий сейчас три года.

Считаю правильным и обоснованным продлить его как минимум до десяти лет

Владимир Путинпрезидент России

Закон о запуске в России программы долгосрочных сбережений Путин подписал в июле 2023 года. Чтобы присоединиться к ней нужно заключить специальный договор с негосударственным пенсионным фондом (НПФ) и уплачивать сберегательные взносы. Согласно президентскому указу, доля долгосрочных сбережений граждан РФ в их общем объеме к 2030 году должна вырасти не менее чем до 40 процентов, а к 2036 году — до 45 процентов.

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Минфин призвал развивать в России систему добровольных корпоративных пенсий

В конце мая Минфин призвал развивать в России систему добровольных корпоративных пенсий, которая охватит самые разные категории наемных работников. Инициативу озвучила начальник отдела регулирования негосударственных пенсионных фондов (НПФ) ведомства Наталия Каменская.

Она допустила, что работодатели, подключившиеся к такой системе, будут освобождены от налога на прибыль с тех средств, которые направятся на программу долгосрочных сбережений. Чиновница напомнила, что эта норма уже практикуется компаниями, запустившими у себя корпоративные программы.

В планах министерства в перспективе — законодательно предусмотреть корпоративное пенсионное обеспечение как отдельный вид добровольного пенсионного обеспечения

Наталия Каменскаяначальник отдела регулирования НПФ Минфина РФ

В Минфине обратили внимание, что недавно заработавшая программа долгосрочных сбережений нацелена на то, чтобы развить у населения культуру формирования долгосрочных сбережений. Кроме того, власти надеются, что население начнет положительно относиться к НПФ и государству как к гаранту подобных накоплений.

Ранее сообщалось, что почти 50 процентов работодателей в России согласны софинансировать счета их сотрудников в программе долгосрочных сбережений. Однако многие компании готовы сделать такие шаги только в том случае, если им поможет государство, например обеспечив те или иные налоговые льготы.

По данным Центробанка РФ, в 2023 году совокупный портфель пенсионных средств в стране превысил 7,5 триллиона рублей, увеличившись за год на 7,2 процента. Регулятор объясняет такой рост доходностью от инвестирования средств, а также притоком денег в систему негосударственного пенсионного обеспечения.

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      Марина Совина
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