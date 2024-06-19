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14:57, 19 июня 2024Силовые структуры

Появились новые подробности дела о покушении на бывшего депутата Рады в Подмосковье. Что установило следствие?

Экс-депутат Илья Кива при покушении был с пистолетом, но он не выстрелил

Фото: Стрингер / РИА Новости

Сотрудники правоохранительных органов установили новые детали покушения на бывшего депутата Верховной Рады Илью Киву, которое было совершено в декабре 20023 года в Подмосковье. Новые подробности дела привел Telegram-канал Mash.

Илья Кива в момент покушения был с пистолетом

Отмечается, что в день покушения на месте преступления следователи обнаружили огнестрельное оружие — самозарядный пистолет системы Токарева (ТТ, Тульский Токарева) образца 1930 года. Стрелковое оружие нашли рядом с телом украинского политического деятеля.

Кадр: ГСУ СК России по Московской области

В течение нескольких месяцев пистолет был на экспертизе. Выяснилось, что он находится в боевом состоянии, а в момент покушения патроны были заряжены. Исходя из полученных данных, следствие полагает, что пистолет принадлежал экс-депутату Рады. Вероятно, он носил оружие с собой для защиты, однако при нападении воспользоваться им не успел.

В настоящее время правоохранители устанавливают, кто мог продать Киве пистолет. За незаконную торговлю оружием продавцу грозит уголовное дело.

Обстоятельства покушения на Киву остаются неясными

Тело бывшего украинского депутата нашли в отеле «Величъ Country Club» в деревне Супонево Одинцовского района Подмосковья 6 декабря прошлого года. При этом территория коттеджного поселка тщательно охраняется и в него практически невозможно проникнуть незаметно. Неизвестные ликвидировали Киву двумя выстрелами. Пули попали в грудь и голову политика. По данным следствия, преступник использовал пистолет с глушителем.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Позднее появилась информация о том, что случившееся было спецоперацией Службы безопасности Украины. По факту произошедшего возбудили уголовное дело. К настоящему моменту правоохранителям не удалось задержать подозреваемого. Работники Следственного комитеты проверяют разные версии произошедшего.

На Украине нападение на Киву, ранее покинувшего родную страну и позднее выступившего в поддержку России, прокомментировали в тот же день. Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов подтвердил ликвидацию экс-депутата и заявил, что «такая судьба постигнет и других предателей Украины».

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Примерно за неделю до покушения Илья Кива обвинял президента Украины Владимира Зеленского и тогдашнего главнокомандующего Вооруженными силами республики Валерия Залужного в намеренном затягивании переговоров с Россией и попросил возбудить в их отношении уголовное дело.

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